В Китае стартовали продажи смартфона Redmi Note 11 4G

Новую бюджетную версию смартфона Redmi Note 11 4G начали продавать на китайском рынке. Об этом официально сообщили представители компании-производителя гаджета Xiaomi.

Напомним, что презентация этой модели состоялась еще 25 ноября. Но примерно неделя понадобилась для «раскачки». На полки попали две основные версии смартфона. В одной объем оперативной памяти составил 4 Гб, в другой – 6 Гб. Накопители в обоих случаях по 128 Гб. Кроме того, в устройстве отсутствует поддержка сетей связи пятого поколения.

Однако производитель установил весьма щадящие цены. Младшая версия пошла в продажу по 115 долларов США, старшая – по 172 доллара. Процессор создан по технологии 12 нм. Емкость аккумулятора – 5000 мАч.