 

Al Jazeera – США, Великобритания, ЕС и Канада ввели санкции против Минска

03.12.2021, 16:16, Новости дня
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Западные страны ввели или расширили санкции против ряда белорусских граждан и компаний, пишет Al Jazeera. Своё решение они обосновывают обвинениями Минска в нарушениях прав человека и организации незаконной миграции.


Reuters

 

США, Великобритания, Европейский союз и Канада ввели санкции против Белоруссии, пишет на своём сайте Al Jazeera. Они обвинили правительство Александра Лукашенко в нарушении прав человека и в организации нелегальной миграции на границе с ЕС. Под санкции попали отдельные лица и компании.

«Мы по-прежнему поддерживаем демократические чаяния белорусского народа и совместными усилиями стараемся заставить режим и тех, кто его поддерживает, платить по счетам за их попытки заставить замолчать голоса независимого гражданского общества, СМИ и всех белорусов, которые стремятся рассказать правду о том, что происходит в их стране», — приводит издание текст заявления западных стран.

Великобритания заморозила активы компании «Беларуськалий», а США свои санкции, введённые против неё ещё в августе, усилили. Вашингтон также ужесточил правила финансовых операций с долговыми бумагами белорусского правительства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции должны повысить издержки для правительства Лукашенко за его наступление на оппозицию и международные нормы. Плюс он отметил, что эти санкции они применили в ответ на «бесчувственное использование уязвимых мигрантов из других стран». Европейская комиссия также предложила ввести меры, которые усложнят для мигрантов запрос на убежище в Польше, Литве и Латвии.

Как напоминает автор статьи, США и европейские страны за последние годы ввели против Лукашенко несколько раундов санкций. По словам министра иностранных дел Великобритании, эти санкции сказываются на важных источниках дохода режима Лукашенко, пишет Al Jazeera.

 



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