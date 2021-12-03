“Детка, это Live”. Дуэт TamerlanAlena выпустили акустический альбом из пяти треков. Аудио

“В камерном альбоме раскрывается душа и характер каждой нашей песни. Акустика всегда звучит проницательно и музыкально. Это больше, чем песни про любовь – в этот раз вы услышите нашу историю с новой стороны. Послушайте наш альбом от начала до конца, насладитесь звучанием и поностальгируйте вместе с нами”, – прокомментировали премьеру участники группы TamerlanAlena.

Презентация альбома состоялась на Apple Music.

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