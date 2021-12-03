Прямые переговоры с Россией, обращение Саакашвили и атаки на журналистов. 3 декабря в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”
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В ходе ток-шоу планируют говорит о том, кто и почему атакует журналистов в Украине, об обращении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили к украинцам и о заявлении президента Украины Владимира Зеленского про прямые переговоры с Россией, сообщается на странице “Шустер online” в Facebook.
На программу приглашены:
Нардеп от “Батьківщини” Сергей Власенко;
нардеп от “Европейской солидарности Алексей Гончаренко;
народный депутат, “Европейская солидарность”;
глава партии “Голос” и нарлеп от этой фракции Кира Рудык;
нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич;
нардеп от “Голоса” Роман Костенко;
экс-нардеп от “Свободы” Руслан Кошулинский;
основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон;
главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов;
эксперт Украинского института будущего Андрей Илларионов;
мать Саакашвили Гиули Аласания.
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube
Контекст:
Программа “Свобода слова Савика Шустера” выходит на телеканале “Украина” по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24”, “112 Украина”, “1+1”.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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