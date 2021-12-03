Прямые переговоры с Россией, обращение Саакашвили и атаки на журналистов. 3 декабря в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

В ходе ток-шоу планируют говорит о том, кто и почему атакует журналистов в Украине, об обращении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили к украинцам и о заявлении президента Украины Владимира Зеленского про прямые переговоры с Россией, сообщается на странице “Шустер online” в Facebook.

На программу приглашены:

Нардеп от “Батьківщини” Сергей Власенко;

нардеп от “Европейской солидарности Алексей Гончаренко;

народный депутат, “Европейская солидарность”;

глава партии “Голос” и нарлеп от этой фракции Кира Рудык;

нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич;

нардеп от “Голоса” Роман Костенко;

экс-нардеп от “Свободы” Руслан Кошулинский;

основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон;

главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов;

эксперт Украинского института будущего Андрей Илларионов;

мать Саакашвили Гиули Аласания.

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

Контекст:

Программа “Свобода слова Савика Шустера” выходит на телеканале “Украина” по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24”, “112 Украина”, “1+1”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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