 

Прямые переговоры с Россией, обращение Саакашвили и атаки на журналистов. 3 декабря в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

03.12.2021, 16:14, Новости дня
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В ходе ток-шоу планируют говорит о том, кто и почему атакует журналистов в Украине, об обращении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили к украинцам и о заявлении президента Украины Владимира Зеленского про прямые переговоры с Россией, сообщается на странице “Шустер online” в Facebook. 

На программу приглашены:

Нардеп от “Батьківщини” Сергей Власенко;
нардеп от “Европейской солидарности Алексей Гончаренко;
народный депутат, “Европейская солидарность”;
глава партии “Голос” и нарлеп от этой фракции Кира Рудык;
нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич;
нардеп от “Голоса” Роман Костенко;
экс-нардеп от “Свободы” Руслан Кошулинский;
основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон;
главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов;
эксперт Украинского института будущего Андрей Илларионов;
мать Саакашвили Гиули Аласания. 

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

Контекст:

Программа “Свобода слова Савика Шустера” выходит на телеканале “Украина” по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24”, “112 Украина”, “1+1”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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