 

Чиновник 15 лет не являлся в суд по делу о коррупции из-за постоянных болезней

03.12.2021, 16:11, Разное
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В среду Басманный суд Москвы в очередной раз перенес рассмотрение уголовного дела Виктора Уткина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Согласно данным на сайте суда рассмотрение этого дела переносилось в течении 15 лет, а сам подсудимый не являлся на заседание более 250 раз.

Следствие по делу о получении взятки Уткиным началось в декабре 2006 года, с тех пор подозреваемый ни разу не прибыл на заседание по причине различных болезней. В том числе он переболел гриппом 92 раза, находился на лечении язвы желудка 47 раз, 14 раз ломал конечности, 36 раз был контактным лицом с больными COVID-19 и сам 9 раз переболел этой болезнью, 52 раза находился в психоневрологическом диспансере.

«То, что это дело имеет какую-то окраску, явную заинтересованность, говорит количество томов. Насколько я помню, девять томов, а статья легонькая, маленькая. И вообще, если он не умрет, то рано или поздно придет в суд», — утверждает адвокат подозреваемого.

По данным следствия, Виктор Уткин, занимая должность генерального директора государственного предприятия «Бурятлесэкспорт» за вознаграждение выдал разрешение на дополнительные квоты по вырубке леса для китайского предпринимателя. Если коррупционера не осудят до марта 2022 года, согласно статье 78 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности», чиновник сможет рассчитывать на оправдательный приговор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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