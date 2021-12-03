 

Лучшие в России – за зеленую экономику

03.12.2021, 16:04, Разное
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Бережливое производство, экотехнологии и экологическое мышление – уже не просто маркетинговые ходы, это тренды, формирующие новую экономическую парадигму. Они меняют правила игры для человека, бизнеса и общества. Панельная дискуссия «Зеленая экономика» посвящена обсуждению этих изменений, тому, как работать с новой бережливой аудиторией и что должен делать бизнес, чтобы отвечать новым «зеленым» трендам.

В ходе дискуссии ведущие эксперты, государственные чиновники и общественные деятели обсудят следующие вопросы:

  • Нужно ли государство принуждать компании к экологически ответственному бизнесу? Или лучше отдать приоритет мягкому регулированию, например, через введение преференций для компаний, отвечающим ESG-принципам?
  • Можно ли сказать, что уже сейчас соблюдение ESG-принципов влияет на инвестиционную привлекательность компании? Или это тенденция в России еще не оформилась и пока влияет только на потребительскую привлекательность?
  • Лучшие ESG-практики и проекты России. Кто двигает данный подход в нашей стране? Есть ли какая-то специфика ESG-подхода в России и что уникальное мы можем предложить миру?
  • А также многие другие вопросы, связанные с зеленой экономикой будущего

Вы также сможете задать вопросы спикерам:

  • Олег Гринько, лидер Рабочей группы EnegyNet, директор ООО «Т-Система»
  • Вячеслав Аленьков, заместитель председателя Правительства Сахалинской обл.
  • Денис Константинов, координатор группы форсайта нового рынка EcoNet
  • Максим Арзуманян, директор Ea Lab, проект TOUCH
  • Никита Братищев, основатель и генеральный директор SEM – Solutions for Eco-footprint Management
  • Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ
  • И др.

В связи с ограничениями, связанными с пандемией, мероприятие пройдет в формате COVID-FREE. Аккредитация СМИ: [email protected]

Аккредитация обязательна!



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