Лучшие в России – за зеленую экономику

Бережливое производство, экотехнологии и экологическое мышление – уже не просто маркетинговые ходы, это тренды, формирующие новую экономическую парадигму. Они меняют правила игры для человека, бизнеса и общества. Панельная дискуссия «Зеленая экономика» посвящена обсуждению этих изменений, тому, как работать с новой бережливой аудиторией и что должен делать бизнес, чтобы отвечать новым «зеленым» трендам.

В ходе дискуссии ведущие эксперты, государственные чиновники и общественные деятели обсудят следующие вопросы:

Нужно ли государство принуждать компании к экологически ответственному бизнесу? Или лучше отдать приоритет мягкому регулированию, например, через введение преференций для компаний, отвечающим ESG-принципам?

Можно ли сказать, что уже сейчас соблюдение ESG-принципов влияет на инвестиционную привлекательность компании? Или это тенденция в России еще не оформилась и пока влияет только на потребительскую привлекательность?

Лучшие ESG-практики и проекты России. Кто двигает данный подход в нашей стране? Есть ли какая-то специфика ESG-подхода в России и что уникальное мы можем предложить миру?

А также многие другие вопросы, связанные с зеленой экономикой будущего

Вы также сможете задать вопросы спикерам:

Олег Гринько, лидер Рабочей группы EnegyNet, директор ООО «Т-Система»

Вячеслав Аленьков, заместитель председателя Правительства Сахалинской обл.

Денис Константинов, координатор группы форсайта нового рынка EcoNet

Максим Арзуманян, директор Ea Lab, проект TOUCH

Никита Братищев, основатель и генеральный директор SEM – Solutions for Eco-footprint Management

Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ

И др.

В связи с ограничениями, связанными с пандемией, мероприятие пройдет в формате COVID-FREE. Аккредитация СМИ: [email protected]

Аккредитация обязательна!