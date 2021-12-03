Тесака будут судить посмертно

СК предъявил Тесаку обвинение в трех убийствах.

Следственный комитет предъявил обвинение в трех убийствах покойному неонацисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак. Об этом ТАСС сообщил адвокат его семьи Алексей Михальчик.

По словам защитника, накануне отца Тесака — Сергея Марцинкевича — вызвали в СК. Правоохранители сообщили ему о предъявлении сыну обвинений и предложили подписать согласие о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого.

«От этого мой доверитель категорически отказался, он хочет добиваться дальнейшего расследования этого преступления»,

— отметил адвокат.

Михальчик и Марцинкевич-старший не верят в причастность Тесака к убийствам, в которых его обвиняют. «Любое сомнение в виновности обвиняемого трактуются в его пользу. В нашем случае основанием для обвинений стали явки с повинной, которые написал Максим в красноярской колонии. Мы считаем, что они были написаны под пытками», — добавил Михальчик.

Дело об убийстве двух мужчин на почве межнациональной розни (п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК) возбудили еще 14 лет назад — после появления в Сети видеозаписи, на которой была запечатлена расправа над ними. Его возобновили после показаний Тесака, который незадолго до смерти назвал имена причастных к этому преступлению.

Кроме того, благодаря признательным показаниям Тесака силовики раскрыли еще два двойных убийства на национальной почве, совершенные в 2003 году в Москве и под Смоленском. В результате на скамье подсудимых оказались шесть бывших соратников Марцинкевича, сам он проходил по делу свидетелем.

Максима Марцинкевича в сентябре прошлого года нашли мертвым в камере СИЗО в Челябинской области, где он находился на пересылке по пути в Москву. В столице Марцинкевичу предстояло участвовать в следственных действиях по уголовным делам об убийствах. По версии ФСИН и Следственного комитета, он совершил суицид. Родственники и адвокаты не верят в версию самоубийства.

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По словам отца Тесака, на теле неонациста после смерти были обнаружены синяки, гематомы и след от укола, у него были вырваны ногти. Позже адвокат Евгений Горошко также подтвердил Znak.com, что на теле Марцинкевича «имеются очевидные следы пыток». Сам Марцинкевич еще в 2014 году, находясь в СИЗО, написал, что не собирается уходить из жизни: «Жизнь самоубийством я кончать не собираюсь ни в каком случае. Если вдруг на пересылке я *** или ***— значит, мне помогли» (описание способов самоубийства скрыты редакцией. — Ред. ).

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