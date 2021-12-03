Воссоединились или нет? – Личное мнение

С чувством огромной гордости Настюха Ивлюха вывесила вчера фоточку своего пряника рядом с бывшим мужем.

Смотри, честной народ, и гадай — воссоединились мы или нет?



Интересно, кто так аккуратно пописил на стену. Фото: Соцсети

При этом, что совершенно очевидно, сама Ивлюха явно считает, что встала на нужную ей лыжню и вышла на финишную прямую.

Очевидно сие потому, что не стала бы тётка намекать на свою победу, не будь уверена в том, что всё закончится фейерверком.

Талантливый в музыке, но очень простенький в жизни Элджей сейчас на чужбине. Говорят, получает гражданство Кипра, чтобы избежать штрафа в России.

На чужбине любому человеку горько. Кто поддержит? Ивлюха подобрала момент и стартанула к бывшему мужу, потерять которого, по её признанию, боялась больше всего.

Пока второсортные Телеграм-каналы гадают, состоялось воссоединение или нет, Ивлюха уверена, что впереди замаячила финишная лента страданий в виде свадебной подвязки на толстую ногу.

Забавнее всего однако тут не поведение Настюхи, а сам Элджей — он будет последним, кто поймёт, что это не шутка, не раскрутка альбома или хайп в соцсетях, а реальный конец его свободного плавания.

Сейчас-то мальчик думает, что всё это несерьёзно. Подурим публику, талантливый Элджей — предложила Настя. Подурим — согласился наивный новосибирский рэппер.

Воссоединились ли Ивлеева с Узенюком — этот вопрос имеет, как минимум, три ответа. Она считает, что да. Он уверен, что нет.

А я пока тихонько поржу — вы же тоже поняли, чем закончится всё на Кипре?

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