 

Не слышать и не видеть то, чего не нужно: «тяжелая артиллерия» женщин в борьбе за счастливую жизнь

03.12.2021, 15:54, Разное
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Жизнь прожить — не поле перейти. Это высказывание знакомо всем. Семейная жизнь порой тоже вызывает трудности. Чтобы пройти все препятствия, представительницы прекрасной половины человечества должны иметь «тяжелую артиллерию». Речь идет не об оружии. Это рекомендации, о которых следует помнить, – не слышать и не видеть то, чего не нужно. Только в этом случае борьбе за счастливую жизнь ознаменуется победой.

Любовь

Влюбленная женщина всегда страстная, искренняя и преданная. Она считает, что любить – значит «броситься» в огонь. И чем сильнее чувство, тем больше уверенность, что она поступает правильно. Ей не страшен ни огонь, ни препятствия. Она ни о чем не жалеет.

В то же время женщина понимает, что любовь не всегда длится вечно. Умная женщина, если только заметит, что ею пренебрегают, все поймет и отпустит своего любимого.

Не слышу и не вижу лишнего

Сильная женщина часто делает вид, что ничего не видит и не слышит. Ее семейное гнездышко нельзя разрушить сплетнями. Если кто-то захочет все испортить, то вряд ли это удастся. Женщина знает, что воспринимать серьезно, а что следует пропустить мимо ушей.

Умеет она «управлять» и своими глазами. Только то, что ее волнует, может повлиять на нее. Остальное — просто ерунда.

Гордость

Это то, что женщина не должна потерять. У нее есть свои правила, которым она строго следует. Она не позволит никому «перейти границу». Она точно знает, что упасть легко, а вот потом подняться будет очень трудно.

Интересные люди и вещи рядом

Надо уметь сохранять спокойствие. И это удается сильной женщине. Всегда рядом с ней находятся ценные для нее вещи из семейной жизни. И она никогда не останется одна. Поверьте, чем сильнее женщина, тем больше у нее поддержки. Ведь этот человек никогда не обидит и никогда не предаст. Он всегда придет на помощь. Никогда не будет жалеть о своих поступках. Счастье такую женщину не покидает.



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