 

Скандалы: Фирма Депардье отошла «Бабушке»

03.12.2021, 15:36, Разное
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Почему у французского актера не получился бизнес в России

На этой неделе, судя по информации из базы данных юридических лиц (ЕГРЮЛ), «Продюсерский центр Жерара Депардье», открытый в 2013 году, теперь называется просто «ПЦ ЖД». Переименование — не единственное изменение в документах. Учредителем проекта больше не значится юрист Юрий Мосман, который занимается делами актёра в России.

Несмотря на то, что учредителем все ещё остаётся сам Жерар Депардье, управление его продюсерским центром отошло организации под названием ООО «Кинокомпания «Бабушка», которая была зарегистрирована в 2016 году. Ей владеет ещё один представитель актёра, но уже не россиянин, а француз — Фрилле Арно Франц.

Под управление «Бабушке» отдана ещё одна организация, связанная с Депардье — ООО «Вкус Франции», которая специализируется на продаже напитков.

В июле стало известно, о том, что при участии французского актёра готовится к открытию новосибирский ресторан «Жерарня». Партнёром актёра должен был стать известный ресторатор Денис Иванов, однако проект так и не был запущен.

Фото: Rusprofile.ru

Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году по указу Владимира Путина и стал первым в череде мировых знаменитостей, которые обращались за российским гражданством в последние годы (Стивен Сигал, Наталия Орейро, Рой Джонс и другие). Последний раз Депардье обозначил связь с Россией в прошлом году, когда крестился  православном храме. Правда, церемония состоялась в Париже — до нашей страны артист так и не доехал.

Дмитрий Соколов



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