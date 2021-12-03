WP – США вышли в лидеры по пластиковому мусору

Как показал недавно заслушанный в конгрессе отчёт американской академии наук, США больше, чем любая другая страна в мире, производит отходов из пластика. Как пишет The Washington Post, на каждого американца получается по 130 кг пластикового мусора. Если такая общемировая тенденция сохранится, то уже через 10 лет ежегодно в мировой океан будет попадать столько пластика, сколько равняется половине всей вылавливаемой рыбы.



Reuters

США занимают первое место в мире по объёму отходов из пластика, и им нужно выработать национальную стратегию, чтобы справиться с этой проблемой. Об этом, как пишет The Washington Post, сообщили специалисты из Национальной академии наук, которой американские конгрессмены заказали отчёт о состоянии дел в этой области.

По их словам, кризис с отходами из пластика развивался десятилетиями и связан с технологическим прогрессом. В итоге сегодня причастность США к этой проблеме больше, чем у какой-либо другой страны. По данным специалистов, на каждого американца приходится около 130 кг пластика. Так, за 2016 год Штаты произвели 42 миллионов тонн мусора из пластика, и это вдвое больше, чем Китай, и больше, чем весь Европейские союз. Большая часть пластика производится из углеводородов, и на его переработку могут потребоваться сотни лет.

Эксперты посчитали, что от 1,13 до 2,24 миллионов тонн пластика в США ежегодно попадает в окружающую среду. А во всём мире ежегодно около 8 миллионов тонн пластика оказывается в океане. Если сохранится нынешняя тенденция, то к концу десятилетия это значение может вырасти до 53 миллионов тонн. Это составляет примерно половину от всего объёма рыбы, которую за год вылавливают из океана.

Как отметил один из парламентариев, заслушавших отчёт, это «отрезвляющее напоминание о размахе проблемы». Именно от этого отчёта депутаты собираются отталкиваться при создании законодательных норм, с помощью которых они рассчитывают справиться с этой проблемой и защитить морскую экосистему, рыболовство и прибрежную экономику.

«Мы больше не можем игнорировать роль США в кризисе, связанном с загрязнением пластиком, это одна из самых серьёзных угроз для окружающей среды, которая сегодня нависла над нашими океанами и нашей планетой», — приводит автор статьи слова правозащитницы Кристи Левитт. Она отмечает, что от пластика и микропластика страдают и те, кто живёт вдали от моря, ведь он распространяется по всем водным путям.

Агентство по защите окружающей среды недавно опубликовало национальную стратегию по переработке отходов. Но некоторые эксперты её раскритиковали за то, что там ничего не планируется делать с производством пластика. По словам специалистов, нынешней системы переработки недостаточно, чтобы справиться с объёмом, сложностью и разнообразием мусора из пластика в США.

С другой стороны, ассоциация, которая защищает производителей пластика, выступила в поддержку комплексного подхода, но не согласна с попытками сократить использование пластика в США. Её члены настаивают, что пластик нужно сохранять в экономике, но не допускать в окружающую среду, пишет The Washington Post.