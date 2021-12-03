 

“Настали тяжелые времена”. Алек Болдуин опубликовал послание для своей жены

03.12.2021, 15:20, Новости дня
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“Что бы со мной ни происходило, независимо от того, страдаю ли я, выигрываю или проигрываю, никто не сможет отнять у меня радость и любовь, которые ты мне даешь, Хилария. Настали тяжелые времена. Мир задыхается от дыма ненависти. Но ты даешь мне повод жить дальше. Наша жизнь с семьей – это все, что меня волнует. Ничего больше. Я в долгу перед тобой”, – написал 63-летний актер и прикрепил к посту фото, на котором запечатлен с одним из сыновей.

“У тебя много сторонников, Алек”, – написала kelsie_gale.

“Оставайся сильным, Алек. Мы любим тебя и твою прекрасную семью”, – прокомментировал публикацию thelesliejordan.

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Публикация от Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Контекст:

Алек и Хилария встречались год до свадьбы, которая состоялась летом 2012 года. У супругов шестеро детей: Кармен Габриела (2013), Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016), Ромео Алехандро Дэвид (2018), Эдуардо Пау Лукас (2020) и Мария Люсия Виктория (2021).

22 октября Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке фильма “Ржавчина”, заявив, что потрясен случившимся.

1 декабря Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках, когда погибла Хатчинс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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