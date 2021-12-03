 

Сфера услуг Москвы восстанавливается после нерабочих дней

03.12.2021, 15:10, Разное
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Сфера общепита в период нерабочих дней потеряла 58% выручки, сейчас она последовательно наращивает обороты, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

“На прошлой неделе обороты ресторанов и кафе достигли 1,28 миллиарда рублей, что превышает показатели той же недели 2019 года на 13,4%”, – уточнил он.

Стремительный рост демонстрирует и сфера бытовых услуг. Ее оборот на прошлой неделе увеличился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 505 миллионов рублей, сообщил Ефимов.

Спрос на услуги в бьюти-индустрии также стремительно растет. На прошлой неделе оборот отрасли превысил 233 миллиона рублей – это на 4,6% больше, чем в 2019 году.

Одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей стала сфера развлечений. По сравнению с 2019 годом сейчас ее оборот ниже на 14,2%, отметил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Декабрь и январь обещают быть успешными для сферы услуг. “Мы надеемся, что москвичи смогут безопасно и комфортно отметить Новый год и с пользой провести новогодние каникулы, что даст сфере услуг в этот период возможность увеличить выручку”, – сказал Пуртов.

Напомним, что власти Москвы продолжают помогать бизнесу в непростые коронавирусные времена. В 2021 году мерами поддержки воспользовались около 25 тысяч столичных предприятий.



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