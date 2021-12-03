Алименты и Седокова – Личное мнение

Анна Седокова, известная своими разводами, сделала сенсационное заявление. Не тяните с бывших мужей алименты. Живите счастливо. Испытывайте благодарность к ним.

Короче, отстаньте от мужиков!



Фото: Соцсети

«Отстаньте вы от бывших отцов. Я испытываю исключительно благодарность. Никогда ничего не просила, не требовала, не хотела. Не понимаю женщин, которые тянут алименты, судятся, мутят воду. Живите своей жизнью».

Никогда ничего не просила, угу. Сами пришли и всё дали.

Обожаю женщин, которые учат воспарить над проблемами быта. Дышите любовью, откройтесь навстречу миру. Любите себя любимую.

«У вас есть главное сокровище – любовь ребенка. Живите своей жизнью», — учит Нюрка.

Ну, да — сокровище. И жить своей жизнью надо. Ребёнка в школу собери, накорми, одень-обуй.

А потом, когда ребёнок придёт домой и плачет, что у Ирки — новый айфон, а над твоим ребёнком ржут одноклассники, ты живи своей жизнью и ничего не требуй.

Алименты? Фи, как это низко — отстаньте от бывших отцов!

На что живёт сама Нюрка, скажу откровенно, не знаю. Наверное, она такая востребованная певица, что никак не может отбиться от гонораров за выступления.

Не судится — ну, если только разочек, но зато учит — не понимает женщин, которые мутят воду.

Согласны с Нюркой, что нужно оставить бывших мужей в покое? Умеете дышать вагиной?

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