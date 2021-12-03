Проблема в том, что она должна соответствовать еще и форме аксессуара: какую прическу выбрать даме за 50, если она носит очки

Женщинам в очках намного тяжелее подобрать стрижку, ведь нужно акцентировать внимание не только на форме лица и густоте волос, но и на сочетании с очками, которые также играют роль в образе. Прическа должна соответствовать форме аксессуара. Стилисты сделали подборку для красоток за 50, которая поможет определиться с выбором и найти что-то интересное для себя.

Деловое решение

Классический боб без челки не только визуально добавляет объем и делает акцент на густоте волос, но и отлично вписывается в образ деловой женщины. Стрижка не только сочетается с разными формами лица, но и органично смотрится в тандеме с вытянутыми овальными очками. Ровный срез создает акцент на густоте волос, при этом сделать стрижку еще ярче поможет эффектное тонирование в светлый или натуральный оттенок.

Боковой пробор создает эффект дополнительного объема, что также актуально для современной стрижки. Вьющиеся волосы средней длины будут отлично смотреться с ровным срезом и густой прямой челкой. Продолговатые очки здесь действуют как омолаживающий фактор и помогают здорово освежить образ.

А вот задорной женщине с легким характером отлично подойдет стрижка пикси. Она выглядит максимально эффектно и современно за счет косой удлиненной челки и мягкого ежика на затылке. Такое сочетание делает образ дерзким и уверенным в себе. Узкие очки только дополнят картину самодостаточной женщины, которая добилась от жизни максимума.

Эта стрижка отлично подходит женщинам с тонкими и редкими волосами, которые нуждаются в визуальном уплотнении и пышности. Сейчас стилисты предлагают акцентировать внимание именно на пикси, так как эта стрижка на пике популярности среди знаменитостей.

Новый образ

Удлиненное каре с ровным срезом и густой челкой отлично подойдет для кудрявых густых волос. Они хорошо держат форму за счет своей пористости и позволяют экспериментировать с вариантами укладки. Квадратные очки добавят образу женственности и легкой пикантности.

Здоровые густые волосы отлично выглядят с ровным срезом и без челки. Пробор и круглые очки помогают подчеркнуть форму лица.

Стрижка боб с неровным срезом для тонких волос как глоток свежей воды. Образ визуально омолаживается, и с помощью больших очков подчеркивается детская непосредственность и легкость. Это красивое решение для любительниц натуральной укладки и естественной красоты.

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Красивая форма

Узкие очки делают акцент на лице, но с помощью стрижки это можно подчеркнуть еще больше и скрыть мелкие недостатки. Удлиненная кефаль с неравномерными прядями, которые формируют легкие завитки, подойдет уверенной и спокойной женщине. Можно добавить сюда челку, с помощью которой образ будет выглядеть завершенным.

Кефаль на вьющихся волосах выглядит очень привлекательно, особенно если пряди довольно длинные. Прическа помогает создать красивый натуральный прикорневой объем и сделать укладку еще проще. Стилисты предлагают длинные волосы подчеркивать разными оттенками, чтобы образ казался еще эффектнее.

Короткие стрижки колористы предлагают сделать более оригинальными с помощью интересного окрашивания в технике омбре или балаяж, тогда пряди будут выглядеть гуще и еще ярче.