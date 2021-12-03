Тренды 2022 года. Какие прически войдут в моду (боб снова на высоте)

Красивые ухоженные волосы всегда будут в тренде. Поэтому специалисты подготовили подборку актуальных вариантов причесок на 2022 год, которые помогут не только подчеркнуть свой стиль, но и сделать образ намного эффектнее и ярче. На пике популярности снова находится эффектный боб.

Главные тенденции

Длинные распущенные волосы снова будут в топе востребованных женских причесок. Стилисты уверены, что многослойная стрижка отлично впишется в образ стильной девушки и подчеркнет ее естественную красоту. Акцент нужно делать на ухоженных и здоровых волосах с эффектным глянцевым блеском.

Сочетание с челкой поможет разнообразить стрижку и сделать акцент на красивых глазах. Визуально такая стрижка делает волосы пышными и объемными.

На кудрявых волосах такая стрижка выглядит просто изумительно, делая образ максимально милым и женственным. Кудри отлично держат заданную форму, челка же скрывает лоб и скругляет лицо. Стилисты предлагают вариант многослойного среза, для того чтобы получился красивый эффект дополнительной пышности.

Длинные прямые волосы с прямым пробором также будут в тренде в 2022 году. Тенденция из 70-х отлично вписывается в современный образ и делает его максимально женственным и нежным.

Коротко не значит плохо

Варианты боба будут пользоваться просто огромным успехом. Стрижка универсальна в плане сочетания, красиво подчеркивает овал лица и помогает максимально его открыть. С помощью разных вариантов челки можно создавать новые луки. Классический боб без челки с контурным эффектом делает образ пронзительно прекрасным за счет минимализма и отсутствия лишних деталей.

Уложить стрижку можно за несколько минут и при этом не использовать много стайлинговых средств.

Боб с ровным срезом станет настоящим “взрывом” 2022 года, ведь стрижка отлично вписывается в концепцию уверенной в себе самодостаточной женщины.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Боб с круглой большой челкой делает акцент на форме лица. Короткие пряди не создадут желаемый объем, но за счет естественных завитков стрижка выглядит легко и воздушно. Акцент здесь сделан на челку, с помощью которой можно создавать разные образы и менять черты внешности.

Популярной будет и пикси за счет своей универсальности в плане укладки и возможности сочетания с разными типами лица. Это отличный выбор для девушек, которые хотят эффектно выглядеть, но при этом могут отказаться от длительной укладки.

Акцент на результат

При выборе стрижки нужно учитывать свой стиль, особенности внешности и форму лица. Не стоит бездумно следовать за модными тенденциями и делать выбор в пользу нашумевших вариантов. Если нет желания экспериментировать, то можно обратить внимание на волосы средней длины с многослойным срезом, который дает хорошую пышность, но при этом длина остается прежней. С помощью тонирования можно подчеркнуть густоту и плотность волос.

Кефаль для девушек с длинными волосами станет отличным выбором, ведь это простой и практичный вариант на каждый день, не требующий длительной укладки. Стрижка также будет весьма популярной в новом 2022 году.