В РФ назвали абсолютного лидера по коллективной вакцинации

Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«У нас есть абсолютный лидер – город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составляет 53,7%», – передает ТАСС ее слова.

По словам Голиковой, новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться, прививаться нужно как можно скорее. «Данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф показывают при этом, что практически все регионы нашей страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, находятся в красной или оранжевой зоне. Это означает, что вирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее», – добавила она.

Однако Голикова отметила, что эпидситуация по коронавирусу ухудшилась в четырех регионах России: Калужской, Ростовской, Челябинской областях, Калмыкии. «Более напряженной стала эпидобстановка в 4 субъектах Российской Федерации. В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской области, Республике Чечня», – сказала вице-премьер.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство направило в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Они предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте – для междугородных и международных перевозок. Рассмотрение проектов планируется на 16 декабря.

Данный законопроект уже готовы поддержать в партии «Единая Россия», его также одобрили парламенты Ростовской, Оренбургской, Новосибирской, Нижегородской, Брянской, Омской, Магаданской, Московской, Челябинской, Волгоградской, Калининградской, Псковской областей, Северной Осетии, Приморского, Пермского и Хабаровского краев, Коми, Татарии, Чувашии, Удмуртии.