Воробьев заявил о радикальном снижении новых случаев коронавируса в Подмосковье

В Московской области наблюдается существенное снижение инфицированных коронавирусной инфекцией за последнее время, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В последние две, даже три недели мы видим радикальное снижение и выявленных случаев [заражения коронавирусом], и госпитализаций [пациентов с ковидом]», – сообщил Воробьев в эфире «России-1», передает ТАСС.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 32 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания.