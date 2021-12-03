 

Воробьев заявил о радикальном снижении новых случаев коронавируса в Подмосковье

03.12.2021, 14:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Московской области наблюдается существенное снижение инфицированных коронавирусной инфекцией за последнее время, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В последние две, даже три недели мы видим радикальное снижение и выявленных случаев [заражения коронавирусом], и госпитализаций [пациентов с ковидом]», – сообщил Воробьев в эфире «России-1», передает ТАСС.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 32 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / Мясников рассказал о пользе и вреде супов

10.05 / “Меладзе знали, что Надя – бриллиант”, “Да они просто куш сорвали”. Мейхер показала, как выглядела в 16 лет

14.10 / G20 проведет внеплановый саммит для обсуждения приостановления выплат долгов беднейших стран

28.05 / Украина и Словакия завершили процедуры по вступлению в силу соглашения по аэропорту Ужгород – Шмыгаль

06.01 / Пашинян ушел на самоизоляцию

05.02 / Понять и простить – Германия строит газопровод в обход Польши, но в душе ей тяжело

22.09 / Das Erste – премьер Польши признал гибель мигрантов — и обвинил в кризисе Москву

02.10 / Литва отвергла требование Белоруссии о высылке посла

01.11 / Мурашко оценил изменение жизни людей из-за пандемии

24.06 / ЕС ввел экономические санкции против Беларуси, в США вынесли первый приговор за штурм Капитолия. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика