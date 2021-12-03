Появилось видео стрельбы в центре Москвы

На камеры видеонаблюдения попала стрельба в центре столицы. На карах видно, как мужчина выскакивает из внедорожника и направляется к таксисту, позже он начнет стрелять из травматического пистолета.

По данным Telegram-канала «112», задержанный за стрельбу Дмитрий Махалов несколько раз судим: в 2009 году за кражу, в 2017 за нападение с отверткой на мужчину.

Кроме того, в мае этого года Махалов был замешан в дорожном конфликте, он начал драку, когда его не пропустили на дороге.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что задержан мужчина, устроивший стрельбу в центре города после дорожного конфликта.

«Конфликт начался после того, как таксист встал на «аварийке» в крайнем правом ряду, предназначенном для движения – видимо, ожидая пассажира. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог. В результате между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, а потом водитель дорогой иномарки расстрелял таксиста из травматического пистолета», – сообщил источник РИА «Новости».

Пострадавший в ходе конфликта со стрельбой в столице таксист, вероятно, был ранен в руку, у него пулевое ранение.