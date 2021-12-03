 

Появилось видео стрельбы в центре Москвы

03.12.2021, 14:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На камеры видеонаблюдения попала стрельба в центре столицы. На карах видно, как мужчина выскакивает из внедорожника и направляется к таксисту, позже он начнет стрелять из травматического пистолета.

По данным Telegram-канала «112», задержанный за стрельбу Дмитрий Махалов несколько раз судим: в 2009 году за кражу, в 2017 за нападение с отверткой на мужчину.

Кроме того, в мае этого года Махалов был замешан в дорожном конфликте, он начал драку, когда его не пропустили на дороге.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что задержан мужчина, устроивший стрельбу в центре города после дорожного конфликта.

«Конфликт начался после того, как таксист встал на «аварийке» в крайнем правом ряду, предназначенном для движения – видимо, ожидая пассажира. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог. В результате между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, а потом водитель дорогой иномарки расстрелял таксиста из травматического пистолета», – сообщил источник РИА «Новости».

Пострадавший в ходе конфликта со стрельбой в столице таксист, вероятно, был ранен в руку, у него пулевое ранение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / В РФ оценили возможность продолжения политической карьеры Трампа

12.10 / В Калифорнии самолет упал на жилой район, есть жертвы

26.11 / В Киеве решили брать деньги за фото с Лениным

27.10 / Петросян рассказал о самочувствии

06.05 / France info – «искажение языка или шаг к равноправию полов» — во Франции не утихают споры о гендерно-инклюзивной грамматике

01.12 / Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19

16.10 / Forbes – выбираться из болота проблем Украине придётся самой — Вашингтон отодвинул её на второй план

04.07 / В МИД выразили уверенность в неизменности решения США о выходе из ДОН

19.11 / В Канаде на военной базе прогремел взрыв, 10 человек пострадали

10.10 / В РФ пятый день подряд фиксируют более 900 смертей от COVID-19, число заболевших за неделю – самое высокое в году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика