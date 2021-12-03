 

Дебютировал новый гибридный кроссовер от Huawei

03.12.2021, 14:46, Новости дня
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Компании Huawei и Seres сообщили о создании нового автомобильного бренда AITO.

Первый автомобиль получил название AITO M5 и представляет собой полностью электрический кроссовер. Электрокар имеет запас хода до 1000 километров. Вместе с тем модель получит гибридную модификацию с электрическим мотором и бензиновым двигателем на 125 л.с. Общая мощность транспортного средства достигает 430 л.с.

Автомобиль получил 19-20-дюймовые колесные диски. В салоне применили продвинутый мультимедийный комплекс. Первые слухи о выходе данной модели поступили в прошлом году. Пока разработчики не сообщают точную дату выхода в продажу, а также стоимость вышеуказанного кроссовера M5.



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