Раскрыта стоимость Hyundai Kona N 2022 модельного года

Опубликованы подробности о стоимости нового электрокара Hyundai Kona N 2022 модельного года.

Пока южнокорейские разработчики не озвучивают дату начала продаж, однако приобрести вышеуказанный автомобиль станет возможным от 35,4 тысяч долларов в базовом исполнении. Известно, что модель получит 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 276 л.с. Кроме того, предусмотрена дополнительная опция, которая позволит увеличить производительность на 10 л.с.

Инженерами ограничена предельная скорость на уровне 240 км в час. Что касается внешнего вида кроссовера Hyundai Kona N 2022, то он имеет модернизированные бамперы, лицевую часть кузова, а также фирменные шильдики. Остальные параметры пока не рассекречены производителем.