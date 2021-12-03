Серийное исполнение кроссовера Haval X Dog частично рассекретили

Рассекречены некоторые подробности о новой модификации автомобиля.

Напомним, концептуальную версию продемонстрировали в рамках автосалона в Шанхае. Кроме того, официальный выход серийного автомобиля на базе Haval X Dog состоится уже в следующем году. Эксперты полагают, что новый экземпляр практически ничем не будет отличаться от прототипа, за исключением мелких деталей.

Что касается интерьера, то здесь никаких сведений не указано, однако предполагается применение инновационных опций. Уровень производительности нового Haval X Dog умалчивается вплоть до выхода серийного экземпляра. География продаж транспортного средства также не сообщена и будет объявлена в рамках официальной премьеры модели Haval X Dog.