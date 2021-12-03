Скандалы: Марине Раковой вменили трудоустройство

Экс-замминистра просвещения обвиняют в липовом оформлении на работу собственного супруга

Московская полиция предъявила в четверг обвинение еще по одному эпизоду мошенничества бывшему замминистра просвещения Марине Раковой. На этот раз речь идет о фиктивном трудоустройстве гражданского мужа экс-чиновницы Артура Стеценко в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Благодаря внесению недостоверных сведений в бухгалтерскую отчетность злоумышленники смогли таким образом, по подсчетам следствия, причинить фонду ущерб в размере 9 млн руб.

Отметим, что госпожа Ракова и господин Стеценко также обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на национальные образовательные проекты.

В четверг, 2 декабря, в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году Марина Ракова, являясь генеральным директором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», «в целях хищения денежных средств» организации вступила в преступный сговор с главой ФГАУ Максимом Инкиным и другими руководящими сотрудниками фонда, а также собственным гражданским супругом Артуром Стеценко. Используя свое служебное положение, фигуранты, по версии ГСУ, заключили между фондом и Артуром Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.

Согласно материалам дела, в период с июля 2017 по ноябрь 2018 года, по документам фонда, Артуру Стеценко поручалось выполнение работ за ежемесячный оклад, а также проведение дополнительных работ за сверхурочные.

«В действительности трудовую деятельность в данном фонде он не осуществлял, работы для учреждения не проводил»,— говорится в материалах расследования.

Кроме того, в соответствии со штатным расписанием Фонда новых форм развития образования Артур Стеценко, по данным следствия, в период с июля 2017 по октябрь 2019 года находился на должности заместителя руководителя дирекции по организационно управленческой деятельности фонда, а с июля 2017 по февраль 2018 года числился также ведущим специалистом департамента внедрения инновационных проектов и в этот же период являлся советником генерального директора ФГАУ. Мало того, считает следствие, с декабря 2016 по июль 2017 года он дополнительно занимал должность заместителя генерального директора по экономическим вопросам.

Все это время, говорится в материалах дела, действуя по указаниям Марины Раковой, Максима Инкина и Артура Стеценко, их сообщники изготавливали и предоставляли сотрудникам бухгалтерии ФГАУ подложные табели учета рабочего времени, платежные ведомости и другие бухгалтерские документы, которые содержали недостоверные сведения о выполнении господином Стеценко своих должностных обязанностей и дополнительных работ. Сотрудники бухгалтерии, которых злоумышленники не ставили в известность о фальсификациях, перечисляли из средств фонда деньги в качестве заработной платы и ежемесячных премий Артуру Стеценко.

Ежемесячный незаконный доход фигуранта, по подсчетам следствия, составлял до 300 тыс. руб., а общий ущерб, причиненный фонду, составил более 9 млн руб.

Похищенными таким образом деньгами соучастники преступления, по данным следствия, «распорядились по собственному усмотрению».

Это уголовное дело было выделено в отдельное производство из «большого» расследования, фигурантами которого являются Марина Ракова, Артур Стеценко, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев и другие. Всем им, как не раз рассказывал «Ъ», инкриминируются различные эпизоды хищения бюджетных средств, выделенных на национальные образовательные проекты. Обвиняемые находятся под стражей. Вопрос о продлении срока ареста Марине Раковой будет рассмотрен в суде в пятницу, 3 декабря, Артуру Стеценко был продлен в четверг.

Александр Александров