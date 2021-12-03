Алексей Ягудин назвал размер президентской пенсии

Фигурист, актер и ведущий Алексей Ягудин пояснил о размере президентской пенсии. Он получает ее после завершения спортивной карьеры.

Алексей Ягудин дал откровенное интервью журналистке Алене Жигаловой. Он рассказал, что ему положена президентская пенсия, поскольку у него есть золотые медали, завоеванные на Олимпийских играх. Ежемесячно государство перечисляет фигуристу 50 тысяч рублей. Спортсмен считает эту сумму довольно приемлемой. Ему не на что жаловаться, в финансовом плане его все устраивается.

После завершения спортивной карьеры Алексей Ягудин стал успешным ведущим, также он пробует себя в качестве актера. Фигурист не скрывает, что ему хочется достичь высот в театральной сфере и кинематографе. Ягудин считает, что по жизни необходимо быть проще, тогда люди будут друг к другу тянуться, пишет портал «Глобал.МСК».