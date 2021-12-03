 

“История о двух лучших подругах”. Пэрис Хилтон поделилась архивными фото с Бритни Спирс

03.12.2021, 14:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Публикацию Хилтон посвятила 40-летию певицы, которое Спирс отпраздновала 2 декабря.

“С днем рождения, Бритни. У меня столько волшебных воспоминаний с тобой! Ты красивая, веселая, добрая и такая светлая в этом мире! Я так тобой горжусь. Ты так сильна и так много преодолела в этом году! Я так рада следующей главе твоей жизни, посвященной свободе и предстоящему браку! Ты заслуживаешь всего счастья в мире. Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя в роли великолепной невесты! Люблю тебя”, – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

“Легендарные”, – написал пользователь iz.pinky_.

“Это история о двух лучших подругах”, – прокомментировал enet3745.

Контекст:

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

11 ноября 2021 года Хилтон вышла замуж за американского бизнесмена Картера Реума.

Хилтон и Спирс дружат около 20 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Передачу ВМФ РФ атомного крейсера «Адмирал Нахимов» перенесли на год

15.04 / Рестораны, церковь и подиум для тайского массажа. Навальный выпустил расследование “о любимой секретной даче” Путина

02.09 / Лукашенко на встрече с белорусами: Дайте хоть пять лет протянуть

24.11 / В Украине сделали более 23 млн прививок от COVID-19

12.05 / France 24 – ВОЗ обнаружила индийский вариант коронавируса в 44 странах

28.06 / В Вашингтоне назвали “неаккуратной” публикацию NYT о России и талибах

07.11 / Мнения: На Украине новый государственный переворот

16.06 / Windows 10 начала блокировать приложение для торрентов

01.08 / Украина движется по “желтому” сценарию распространения COVID-19 – Ляшко

17.08 / Глава МВД Великобритании заявила, что мигранты считают Францию расистской страной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика