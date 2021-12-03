“История о двух лучших подругах”. Пэрис Хилтон поделилась архивными фото с Бритни Спирс
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Публикацию Хилтон посвятила 40-летию певицы, которое Спирс отпраздновала 2 декабря.
“С днем рождения, Бритни. У меня столько волшебных воспоминаний с тобой! Ты красивая, веселая, добрая и такая светлая в этом мире! Я так тобой горжусь. Ты так сильна и так много преодолела в этом году! Я так рада следующей главе твоей жизни, посвященной свободе и предстоящему браку! Ты заслуживаешь всего счастья в мире. Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя в роли великолепной невесты! Люблю тебя”, – подписала она публикацию.
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“Легендарные”, – написал пользователь iz.pinky_.
“Это история о двух лучших подругах”, – прокомментировал enet3745.
Контекст:
Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.
11 ноября 2021 года Хилтон вышла замуж за американского бизнесмена Картера Реума.
Хилтон и Спирс дружат около 20 лет.
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