 

Возле Винницы перевернулась автоцистерна с аммиаком

03.12.2021, 14:26, Новости дня
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Сообщение об аварии на Черкасском шоссе спасатели получили в 6.23.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Они выяснили, что в опрокинутой цистерне емкостью около 19 тонн находится сжиженный аммиак (безводный).

В 9.40 начались работы по перекачке газа из цистерны.

Для ликвидации последствий аварии на автодороге М30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино спасатели задействовали автокран.

О причинах аварии в ГСЧС не сообщают.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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