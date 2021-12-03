Возле Винницы перевернулась автоцистерна с аммиаком
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Сообщение об аварии на Черкасском шоссе спасатели получили в 6.23.
На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Они выяснили, что в опрокинутой цистерне емкостью около 19 тонн находится сжиженный аммиак (безводный).
В 9.40 начались работы по перекачке газа из цистерны.
Для ликвидации последствий аварии на автодороге М30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино спасатели задействовали автокран.
О причинах аварии в ГСЧС не сообщают.
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