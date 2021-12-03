 

“Язык набок, вся смухортилась”, “Потапу повезло”. Каменских выставила грудь перед камерой

03.12.2021, 14:26, Новости дня
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Певица станцевала, показав одну грудь в бюстгальтере под спавшим с плеча жакетом.

“Настроение – танцевать!” – написала она.

Певица добавила, что 4 декабря выйдет новый выпуск шоу “Маска” на канале “Украина”.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Какая вы классная, Потапу повезло!” – прокомментировал подписчик sergeipetrov2404.

“Почему так противно? Язык набок, вся смухортилась”, – написала parshina5885.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. У Потапенко и Каменских общих детей нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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