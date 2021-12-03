 

Изменявший гражданской жене с партнершей по танцам Макс Леонов рассказал о своей будущей свадьбе

03.12.2021, 14:26, Новости дня
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“Хочу, чтобы это был красивый, классный день, который останется в памяти с массой положительной энергии. Хочу, чтобы это было точно не в Украине – расписаться где-то в красивом месте”, – заявил он.

Точной даты регистрации брака танцор пока не называет.

Леонов подчеркнул, что также хочет стать отцом.

“Были у друзей, девочке пять месяцев было. И я понимаю, что это очень крутая часть жизни. Нужно обязательно испытать. Это самая важная цель на данном этапе”, – заявил он.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Леонов родился в Запорожье в 1990 году. В девять лет начал заниматься бальными танцами.

Танцор стал известным благодаря шоу “Танцы со звездами”, в котором в разное время принимал участие в паре с ведущей Машей Ефросининой, актрисой студии “Квартал 95” Еленой Кравец, певицами Сантой Димопулос и Евгений Власовой. Вместе с Димопулос Леонов в 2020 года занял на проекте первое место.

С гражданской женой Юлией Леонов состоит в отношениях девять лет – до этого они были знакомы четыре года. Юлия старше Леонова на несколько лет. Детей у них нет.

3 декабря 2021 года в интервью программе “Зірковий шлях” на канале “Украина” танцор признался, что изменял Юлии в течение года со своей партнершей по танцам, но супруга, узнав об этом от соперницы, простила его.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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