Стало известно о смене гендиректора VK

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03.12.2021, 14:01, Новости дня
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Генеральный директор VK Борис Добродеев покинет свой пост, на эту должность перейдет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

Информацию о назначении Кириенко подтвердил РБК источник, близкий к VK, и подтвердил медиаменеджер, знакомый с кадровым решением.

В «Ростелекоме» с 2016 года Кириенко отвечал за цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах, и запуск мультимедийной платформы Wink. Решение в «Ростелекоме» не прокомментировали.

Добродеев также возглавлял VK c 2016 года.

«VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию. Тем не менее, он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», – передает сообщение компании ТАСС.

В VK уточнили, что компания была уведомлена о запланированных изменениях в акционерной структуре АО «МФ Технологии» (МФТ), в результате которых АО «Согаз» станет акционером АО МФТ, а USM и «Мегафон» выйдут из состава акционеров.

«У меня много планов: вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд. Но в ближайшее время я сосредоточусь на том, чтобы плавно передать дела и сделать переходный период максимально гладким для акционеров, спокойным для команды и незаметным для миллионов наших пользователей», – отметил сам Добродеев.

На фоне новостей об уходе Добродеева со своего поста расписки VK Group (ранее Mail.ru Group) теряют около 4%.

К 13.36 мск депозитарные расписки VK снижались на 3,66%, при этом индекс Мосбиржи символически терял 0,03%, передает РИА «Новости».

Напомним, «Газпром-Медиа Холдинг» стал акционером компании «МФ Технологии», контролирующей 57,3% голосующих акций VK, получив 45% ее акций от Газпромбанка.

Накануне холдинг USM Алишера Усманова сообщил, что вышел из капитала VK, продав группе «Согаз» 45% акций компании «МФ Технологии». Таким образом «Газпром-медиа» и «Согаз» получают по 45% в «МФ Технологии», у «Ростеха» остается 10%.



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