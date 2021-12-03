Боец ММА Чоршанбиев объяснил происхождение видео с нарушениями ПДД

Задержанный за опасную езду в Москве без прав и ОСАГО боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев сообщил, что не публиковал в Сети видеозапись со своими правонарушениями.

«Я лично ничего не выкладывал, кто-то из братьев может в сторис выложил. Все и без меня понимают, что законы нарушать не нужно», – сообщил Чоршанбиев на допросе в полиции, передает ТАСС.

Видеозапись с отрезком допроса опубликована в соцсетях. Спортсмен отметил, что видеозапись была снята в июле, а снимать мог кто-то из его братьев. Чоршанбиев признал, что «иногда нарушает правила дорожного движения».

Ранее в УГИБДД Москвы сообщили, что задержан водитель, который без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю в Москве, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео для соцсетей. Источник сообщил, что речь идет о Чоршанбиеве.