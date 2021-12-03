 

Новый кроссовер Mitsubishi ASX получит платформу Renault Captur

03.12.2021, 13:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японский бренд Mitsubishi намерен в 2023 году выпустить обновленный кроссовер Mitsubishi ASX.

Известно, что текущее поколение постепенно утрачивает объемы продаж и поставки новых экземпляров по причине последующего перехода на новую генерацию паркетника ASX. Эксперты предполагают, что разработкой обновленного кроссовера займутся также сотрудники французского бренда Renault. Пока автомобиль готовят исключительно для рынка Европы.

Кроме того, в компании тщательно скрывают подробности о новой модели, однако указано, что новый экземпляр станет весьма привлекательной по дизайну и техническим параметрам. Напомним, актуальный экземпляр продается с 2010 года. Характеристики будут озвучены уже в скором времени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Белый дом возобновляет брифинги группы по борьбе с коронавирусом с участием Трампа

29.07 / США захотели сократить число китайских дипломатов

12.08 / В Донецкой и Луганской областях пройдут масштабные учения СБУ

14.04 / Козловский выступил против участия несовершеннолетних в митингах

05.07 / РЭО стал единым оператором систем учета отходов в России

15.11 / Зеленский: Недостатка угля в Украине не будет

28.02 / Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

16.01 / “Генерал, ты знаешь, что такое бурштин?” Луценко рассказал о казусе украинизации в МВД

30.08 / Welt – на фоне пандемии немцы массово отдыхают в домах на колёсах

08.09 / Принц Эрнст Август V Ганноверский арестован в Австрии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика