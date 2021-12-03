Новый кроссовер Mitsubishi ASX получит платформу Renault Captur

Японский бренд Mitsubishi намерен в 2023 году выпустить обновленный кроссовер Mitsubishi ASX.

Известно, что текущее поколение постепенно утрачивает объемы продаж и поставки новых экземпляров по причине последующего перехода на новую генерацию паркетника ASX. Эксперты предполагают, что разработкой обновленного кроссовера займутся также сотрудники французского бренда Renault. Пока автомобиль готовят исключительно для рынка Европы.

Кроме того, в компании тщательно скрывают подробности о новой модели, однако указано, что новый экземпляр станет весьма привлекательной по дизайну и техническим параметрам. Напомним, актуальный экземпляр продается с 2010 года. Характеристики будут озвучены уже в скором времени.