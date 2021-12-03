Представлена новая вариация Toyota Corolla Cross

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03.12.2021, 13:54, Новости дня
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Японская компания Toyota презентовала обновленную версию кроссовера Corolla Cross в модификации HEV GR Sport.

Автомобиль будет продаваться исключительно на рынке Тайланда. Эксперты предполагают, что новый экземпляр выйдет на местном рынке до конца 2021 года. В базовом исполнении кроссовер имеет упрощенные бамперы, тогда как теперь предложили улучшенную модификацию и стильную решетку радиатора. Кроме того, паркетник получил крупные 18-дюймовые колесные диски.

Среди новшеств отмечаются задние фонари видоизмененной формы. В салоне применили качественные материалы отделки в черном цвете. Пока остальные особенности и технические параметры транспортного средства остаются засекреченными.



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