Представлена новая вариация Toyota Corolla Cross

Японская компания Toyota презентовала обновленную версию кроссовера Corolla Cross в модификации HEV GR Sport.

Автомобиль будет продаваться исключительно на рынке Тайланда. Эксперты предполагают, что новый экземпляр выйдет на местном рынке до конца 2021 года. В базовом исполнении кроссовер имеет упрощенные бамперы, тогда как теперь предложили улучшенную модификацию и стильную решетку радиатора. Кроме того, паркетник получил крупные 18-дюймовые колесные диски.

Среди новшеств отмечаются задние фонари видоизмененной формы. В салоне применили качественные материалы отделки в черном цвете. Пока остальные особенности и технические параметры транспортного средства остаются засекреченными.