Dacia начинает принимать заказы на недорогой автомобиль Jogger

Румынский автопроизводитель анонсировал прием заказов на обновленную модель Dacia Jogger.

Новый экземпляр позиционируют в качестве самого бюджетного в своем сегменте на рынке Европы. Приобрести компактвэн Jogger можно по цене от 15 тысяч евро в базовой комплектации. Данный экземпляр получил просторный семиместный салон, а также увеличенный клиренс

Кроме того, для российского рынка автомобиль пока недоступен, тогда как версия Comfort Light остается еще более доступной. Пока остальные характеристики компактвэна умалчиваются, однако уже в скором времени румынские разработчики озвучат точные технические параметры недорогой новинки, которая имеет высокие шансы на достойные продажи на европейском рынке.