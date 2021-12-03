 

Dacia начинает принимать заказы на недорогой автомобиль Jogger

03.12.2021, 13:54, Новости дня
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Румынский автопроизводитель анонсировал прием заказов на обновленную модель Dacia Jogger.

Новый экземпляр позиционируют в качестве самого бюджетного в своем сегменте на рынке Европы. Приобрести компактвэн Jogger можно по цене от 15 тысяч евро в базовой комплектации. Данный экземпляр получил просторный семиместный салон, а также увеличенный клиренс

Кроме того, для российского рынка автомобиль пока недоступен, тогда как версия Comfort Light остается еще более доступной. Пока остальные характеристики компактвэна умалчиваются, однако уже в скором времени румынские разработчики озвучат точные технические параметры недорогой новинки, которая имеет высокие шансы на достойные продажи на европейском рынке.



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