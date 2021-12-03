Глава МВД Австрии Нехаммер стал канцлером

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер после объявления об уходе из политики лидера правящей Австрийской народной партии Себастьяна Курца возглавит эту структуру, также он станет канцлером республики.

Нехаммер возглавит Австрийскую народную партию (АНП) после окончательного ухода Курца из политики и станет следующим канцлером республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокорпорацию ORF.

Решение было принято на заседании правления Австрийской народной партии (АНП) в пятницу.

Нехаммер уже официально объявил, что стал кандидатом от австрийской народной партии на пост канцлера, передает ТАСС.

Напомним, Курц заявил, что складывает свои полномочия. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.

Политик отметил, что в пятницу передаст свои полномочия главы АНП.

Вслед за ним нынешний канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца.

Вакантным обещает стать и пост министра образования.

По данным СМИ, министерство финансов Австрии должен возглавить Магнус Бруннер, министерство внутренних дел – Герхард Карнер, министерство образования – Мартин Полашек.

Все они являются членами АНП.