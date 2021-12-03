 

Глава МВД Австрии Нехаммер стал канцлером

03.12.2021, 13:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер после объявления об уходе из политики лидера правящей Австрийской народной партии Себастьяна Курца возглавит эту структуру, также он станет канцлером республики.

Нехаммер возглавит Австрийскую народную партию (АНП) после окончательного ухода Курца из политики и станет следующим канцлером республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокорпорацию ORF.

Решение было принято на заседании правления Австрийской народной партии (АНП) в пятницу.

Нехаммер уже официально объявил, что стал кандидатом от австрийской народной партии на пост канцлера, передает ТАСС.

Напомним, Курц заявил, что складывает свои полномочия. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.

Политик отметил, что в пятницу передаст свои полномочия главы АНП.

Вслед за ним нынешний канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца.

Вакантным обещает стать и пост министра образования.

По данным СМИ, министерство финансов Австрии должен возглавить Магнус Бруннер, министерство внутренних дел – Герхард Карнер, министерство образования – Мартин Полашек.

Все они являются членами АНП.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Вопрос дня: Каким может быть налог на бездетность?

02.01 / Некоторые сделки, совершенные в путинское время, похожи на прямую кражу – Навальный

28.05 / Министр энергетики США назвала российский газ «самым грязным» на Земле

04.01 / Паниотто: В последнее время украинцев сильно объединяет отношение к России. Это общий враг

13.08 / Новый хетчбэк Volkswagen Golf R засняли без камуфляжа

25.09 / Лавров: малийцы обратились за помощью к российской ЧВК для выполнения международных обязательств

16.11 / После пандемии Центральная и Восточная Европа столкнулись с резким скачком инфляции

31.08 / Мнения: Самочувствие русских – это вопрос национальной безопасности

19.09 / “Мы разные, но мы равные”. Денисова призвала полицию обеспечить порядок во время ЛГБТ-марша в Киеве

01.10 / “Мое солнышко”. Лидер “БеZ обмежень” Танчинец показал жену в 13-ю годовщину свадьбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика