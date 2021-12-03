 

Алибасов-младший рассказал о переживаниях отца из-за состояния Марины Хлебниковой

03.12.2021, 13:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бари Алибасов-младший рассказал, что его отец очень переживает из-за состояния Марины Хлебниковой. Пока нет никаких изменений. Сын продюсера убежден, что первые новости о своем здоровье певица сообщит самостоятельно, когда сможет это сделать.
Алибасов-младший уверен, что Хлебникова не станет скрывать сведения о своем самочувствии. О ее состоянии сейчас появляется много информации. Якобы исполнительница хита «Чашка кофею» до сих пор находится в искусственной коме. Сын Бари Алибасова заявил, что родственники, возможно, не хотят предавать огласке информацию о здоровье артистки. продюсер недавно звонил в «Склифосовского», ему ответили, что никаких улучшений нет. Посещения пока запрещены, поскольку состояние остается тяжелым.

Бари Алибасов-младший вспомнил о ситуации со своим отцом. Он заявил, что если человек открывает глаза, это не значит, что полностью приходит в себя. Сын создателя группы «На-На» уверен, что Хлебникова непременно даст о себе знать, как только ее состояние улучшится. Если бы дела обстояли сильно плохо, то все бы точно об этом знали. Семья Алибасовых очень уважает ее родственников за то, что ничего не говорят о ней без ее разрешения. Продюсер переживает за Марину Хлебникову. Он ждет, когда она поправится.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Мнение: Чего социалисты не понимают про капитализм

31.08 / Белорусы просят Лукашенко признать Крым

20.05 / Скандалы: Украина как новый штат Америки

11.08 / Скандалы: Хозяин Камчатки

13.11 / Летать не могут

25.06 / Мнение: Биотеррористы

02.10 / Драматичная Анечка в носках – Личное мнение

22.07 / Люди не становятся более активными физически. Ученые бьют тревогу

18.02 / Александра Бортич впервые о муже, беременности, сыне и гонорарах

09.06 / Певец Анатолий Цой анонсировал участие в необычном проекте: “Что-то неожиданное, ужасное”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика