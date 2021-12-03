Во время визита в мэрию скончался директор Дома ученых во Львове, где блогеры устроили вечеринку

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко написал в Facebook, что 2 декабря Славитыч позвонил ему и договорился о встрече. Она должна была состояться сегодня в 8.00.

По его словам, Славитыч пришел раньше. Коллега Москаленко заметила, что мужчина выглядит нездоровым и предложила стакан воды.

“Он сел за стол и потерял сознание. Работники вызвали скорую и приступили к сердечно-легочной реанимации с применением автоматического внешнего дефибриллятора”, – говорится в сообщении мэрии.

После того как приехали медики, они еще час продолжали реанимационные мероприятия, но Славитыч умер. Ему было 75 лет. Как отмечает Zaxid.net, предварительная причина смерти – сердечный приступ.

https://www.facebook.com/andriy.moskalenko/posts/6442132129190326

Контекст:

Дом ученых во Львове недавно попал в скандал после того, как в 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, в нем прошла вечеринка по случаю дня рождения блогера Александра Залиско. В разгар праздника ведущий мероприятия Владимир Остапчук в Stories выложил фото праздничного стола, за которым сидели приглашенные блогеры. Снимок он подписал: “Блогерская голодная туса”.

Вечеринка вызвала широкий резонанс в соцсетях. Многие бренды, которые сотрудничали с присутствующими на мероприятии блогерами, разорвали с ними контракты.

29 ноября Остапчук извинился за свой поступок. Также свои извинения 30 ноября обнародовала присутствующая среди гостей на этом празднике украинский блогер-миллионник Александра Пустовит. При этом она обвинила Остапчука в том, что его “дебильное Stories спровоцировало всеукраинский скандал”.

Изначально Залиско после резонанса в соцсетях и СМИ заявил 28 ноября, что не позволит “испортить ему настроение”. Он подчеркнул, что считает День памяти жертв голодоморов важным днем и уважает людей, которые вспоминают о нем и зажигают свечу, но искренне, а не ставят картинку в Stories, а потом идут на концерт или в ресторан с друзьями.

Позже Залиско принес свои извинения и заявил, что готов отвечать за свои поступки. Он также уточнил, что после скандала самые большие национальные бренды разорвали договоры с ним и отказались от дальнейшего сотрудничества

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