Резников предложил создать в Минобороны аналог агентства НАТО по закупкам

“Среди первоочередных мер – строительство эффективной, прозрачной системы закупок. Мы планируем создать в Министерстве обороны аналог агентства НАТО по вопросам поддержки и закупки по типу NSPA. Структурно оно содержит в себе часть, которая осуществляет закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также часть, которая отвечает за обеспечение питанием, топливом, вещами”, – сказал он.

Кроме того, как сообщил Резников, он планирует в ближайшее время утвердить новую структуру министерства, которая “на функциональном уровне будет отображать самые главные направления”.

“Уже началась постепенно демилитаризация должностей министерства, военные будут сконцентрированы в Генеральном штабе”, – отметил он.

Министр сообщил, что по состоянию на 1 декабря Гособоронзаказ выполнен на 85% (на 15,5 млрд грн из запланированных 23,1 млрд. “До конца этого года еще почти четыре банковских недели, мы принимаем все меры, чтобы максимально эффективно использовать те средства по назначению”, – отметил он.

Контекст:

Резников занимает должность министра обороны с 4 ноября. Его предшественника – Андрея Тарана – в день его отставки в Раде критиковали из-за качества закупленных продуктов для военных и отсутствия новых военных объектов.

NSPA занимается логистикой и закупками. Миссия NSPA, как главного помощника НАТО, заключается в предоставлении эффективных и экономичных многонациональных решений Альянсу, его 30 странам и партнерам, указано на сайте агентства.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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