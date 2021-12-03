 

“И попа красивая, и грудь”. Никитюк показала тело в микробикини

03.12.2021, 13:34, Новости дня
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“Если кто-то не знал, то я второй официально зарегистрированный человек в мире, который умеет ходить по воде”, – написала она.

Телеведущая отметила, что находится в Кабо Верде.

Никитюк снялась в белом бикини и с желтым полотенцем на голове.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“И попа красивая, и грудь”, – прокомментировал подписчик s.e.r.j_s.h.

Контекст:

19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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