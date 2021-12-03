 

Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

03.12.2021, 13:24, Разное
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За минувшие сутки в Московской области было выявлено 1813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привели специалисты областного оперштаба по коронавирусу.

Лишь в трех округах Подмосковья сегодня зафиксировали более ста заболеваний: Королеве, Люберцах и Балашихе. Там вирус подхватили 180, 157 и 111 новых случаев соответственно. Помимо них неблагоприятная ситуация сложилась в Серпухове (91 случай), Одинцовском округе (81 случай) и Химках (79 случаев), сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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