Все к нам!

2 декабря в Москве открылась ярмарка non/fiction№23: cтенд «Новой газеты» Е-42.

Интерес к толстым книгам, который осторожно отмечают издатели, во время пандемии растет не по дням, а по часам, так что издательство «Новой газеты», несомненно, в тренде. Его последние новинки сразу обращают на себя внимание своей внушительностью. «За что» Анны Политковской — это 780 страниц белоснежной бумаги про черные дела, на разоблачение которых Анна Степановна положила жизнь. Она пишет про одну из своих героинь, главу чеченского села Алхан-Кала: «Малика одна, безоружная, выходила против танков, вползающих в село. Она одна прямо кричала в лицо генералам, обманувшим ее и исподтишка убившим жителей села: «Негодяи!» Она неистово воевала за лучшую долю для Алхан-Калы».

Эти слова и про Анну, только воевавшую за всю страну. Ее отваге в мире ставят памятники, «Новая газета» поставила свой, издав ее «Избранные репортажи и очерки». Газетные материалы, собранные под книжной обложкой, приобретают другую глубину и переходят в вечность вслед за самим автором, которую грубая сила смогла уничтожить, но не сломить. Эта книга — в воспоминаниях коллег, отзывах профессионалов, документах и свидетельствах — просвечивает не только недлинную жизнь Анны, но и долгую историю страны, и это тот редкий случай, когда изрядный объем оборачивается несомненным достоинством: редакция надеется, что это подробное издание поможет отменить «срок давности» для заказчиков смерти Анны Политковской.

3 декабря, с 17:10 до 18:00, пройдет презентация книги «За что» на площадке «Зона семинаров 3».

У книги Зои Ерошок «Просто люди из просто жизни. Истории «Новой газеты» тот же составитель, что и у Политковской, — обозреватель «Новой» Юрий Софронов, хорошо знавший своих героинь. Он пишет в предисловии: «Ее вдохновенные «тексты слов» спасли многие жизни, утешили многие души. Она и вам поможет: точные слова имеют целебную силу». Незаезженные слова, вынутые из сердцевины души Михаила Горбачева, Петра Фоменко, Фаины Раневской, Евгения Леонова, Александра Сокурова, Олега Даля, Анастасии Вертинской, Мераба Мамардашвили, доктора Лизы, живописнейшего соседа по любимому Темрюку. Круговорот талантов втягивает тебя в это чтение, как в воронку любви. А царит здесь все равно Зоя. Писала про дарования других, однако на этом небосклоне засияла ее звезда, засверкал талант — свободный и сострадательный, веселый и непреклонный.

Она всегда относилась к жизни как к незаконной радости, теперь нечаянная радость ждет читателя.

Каждый, кто знает Алексея Тарасова (а таких миллионы: каждый его материал в «Новой» — это тысячи просмотров), обратит внимание на его роман «На три метра под цветы. Братва хоронила своих глубоко, опасаясь даже мертвых. Но они заговорили». Роман документальный, в нем только то, что увидено автором, оказавшимся в крутом замесе исторических событий, своими глазами и услышано своими ушами. Картина свирепых 90-х, жизнь огромного Красноярского края, на которую посягали бандиты, нахалы, магнаты, чиновники, разнообразное начальство. Алексей сам пишет, что такое знание лечится только разговором, вытаскиванием наружу, осмыслением накопившегося. Книга ему помогла, теперь кровоточащая «исповедь сына века» доступна и другим, жаждущим знать правду.

Еще одна книга, выдержавшая испытание читательским интересом, — документальная проза майора Измайлова «Война и война». В Афгане он воевал по принуждению, в Чечню пошел по собственному выбору — чтобы спасать людей. Он вытащил 174 человека из плена чеченской войны. Как он это сделал и как выжил, находясь под прицелом с обеих сторон; про чудовищный выбор, когда из 20 пленников возможно спасти одного; про мытарства солдатских матерей рассказано без прикрас, хотя у майора прекрасное перо. Благодаря этому тяжелая книга читается легко и согревает надолго.

Еще есть на стенде Е-42 «Новая» История». Это сборник самых резонансных материалов газеты, реально изменивших жизнь страны: расследование Елены Милашиной по бессудным расправам в Чечне; Сергея Соколова, установившего эксперта по «Новичку», признавшегося в его продаже для совершения заказного убийства; Елены Костюченко и Юрия Козырева, получивших премию «Профессия — журналист» за репортаж из ковидной «красной зоны» больницы № 52; Лизы Кирпановой о борьбе за помощь детям со СМА. Еще ярче наши будни отпечатаны на обложках Петра Саруханова, главного художника «Новой», непревзойденного мастера выразить в моментальном рисунке и суть событий, и философию момента.

Но на обложках этого издания — совсем другая история. Она украшена прекрасными лицами наших соучастников, которым «Новая» помогает понять время, а они в знак благодарности поддерживают газету рублем.

Есть на стенде «Новой» и просто веселые картинки, хотя смеяться здесь нечего: речь идет о документальных комиксах судебного абсурда 2018–2019 гг. «Кафка. Кодекс чести».

Судебная сатира под пером известных карикатуристов становится особым жанром, на который работают сами судебные власти.

Мемуары дипломата и переводчика Павла Палажченко «Профессия и время», изданные «Новой газетой» год назад, уже побывали лидерами продаж, собрали награды, одобрительную прессу — и это неудивительно. Посвященные событиям 30-летней давности, они касаются нас сегодняшних. Возможно, потому, что автор тогда, как мы сейчас, ощущал, «что страна, в которой я родился и с судьбой которой ощущал неразрывную связь, оказалась в тупике». Он начинал свою дипломатическую карьеру в 70-е годы, когда внешняя политика СССР буксовала. Но, с другой стороны, та эпоха международной разрядки стала прологом перестройки, которую Палажченко, переводчик Михаила Горбачева, видел изнутри. С этими «внутренностями» Палажченко пытается разобраться, разговаривая с читателем честно и откровенно об «этом эксперименте». Возможно, поэтому в книге полно смешных историй и казусных ситуаций, необыкновенных людей.

И еще — не пройдите мимо: «Соловки. Лабиринт преображений» фотографа, исследователя архипелага, вошедшего в подсознание всей России. Фолиант тонкой книжной выделки рассказывает не только о его трагедиях, но и об уникальной природе клочка суши, сконцентрировавшего несколько климатических зон. Юрий Бродский исследует знаменитые соловецкие лабиринты, проникает в философию места, изучает судьбы его обитателей. «Книга ученого, написанная писателем» — так ее определил автор предисловия Виктор Ерофеев.

Остается добавить, что стенд «Новой газеты» Е-42 ждет всех заинтересованных читателей с 2 по 6 декабря, тем более продажа книг на ярмарке предполагает скидки до 30%.

Ольга Тимофеева, Редактор отдела культуры

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