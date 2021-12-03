Opel представила новый универсал Astra Sports Tourer 2022 года

Немецкий автогигант Opel официально представил улучшенную версию модели Opel Astra в модификации Sports Tourer.

Автомобиль представляет собой модернизированный хетчбэк, который максимально приблизили к универсалу. Эксперты полагают, что версия Sports Tourer станет более качественной и востребованной, тогда как объем багажника достигает 1634 литра. Что касается технических параметров, то они практически не изменились. Вместе с тем некоторые новшества все же предусмотрены и они полностью соответствуют версии 2021 модельного года.

В салоне задействовали более расширенный функционал, а также применили продвинутые моторы в расширенной линейке. Новый хетчбэк Sports Tourer станет более комфортным при осуществлении дальних поездок.