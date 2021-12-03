 

Редкий экземпляр BMW M4 GTS выставили на продажу

03.12.2021, 13:02, Новости дня
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В Сети опубликовали объявление о продаже редкого экземпляра BMW M4 поколения F82 с индексом GTS.

Транспортное средство обладает более агрессивной внешностью, а также агрегатом с системой впрыска воды. Под капотом установлен 3-литровый турбированный двигатель с мощностью 500 л.с. Кроме того, интерес к данному экземпляру BMW M4 поколения F82 с индексом GTS выражается в том, что он выпущен ограниченным тиражом всего 803 экземпляра.

Изначально стоимость транспортного средства составляла около 500 тысяч долларов. Предложенный в продаже автомобиль имеет минимальный пробег, однако владелец BMW M4 поколения F82 с индексом GTS пока не раскрывает эти данные в опубликованном объявлении.



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