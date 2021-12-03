Госдума в первом чтении убрала из Библии заповедь “Не укради”

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в закон “О библейских заповедях”. В документе предлагается изъять из священного писания вторую заповедь “Не укради”.

Парламентарии объяснили своё решение размытостью формулировок, представленных в Библии.

– Библия хоть и не является нормативно-правовым актом, но на её базе написан уголовный, трудовой кодекс, Кодекс об административных нарушениях и другие. Точной формулировки о том, что конкретно имеется ввиду под воровством, не указано. Возможно, пояснения будут со временем даны, но пока нужно изъять из Библии эту норму, – заявил депутат Василий Шахрай.

После принятия изменений в первом чтении обновлённую редакцию закона передадут на рассмотрение в РПЦ. Священнослужители изучат документ и внесут свои предложения. По мнению депутатов, обновлённая редакция заповеди должна называться “Не попадись”. Второе и третье чтение законопроекта состоятся в феврале-марте 2022 года.

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