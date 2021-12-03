 

Латвийцы столкнулись с перебоями в электроснабжении

03.12.2021, 12:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из-за сильных снегопадов на части территории Латвии зафиксированы повреждения электросети, перебои в электроснабжении произошли у 3 тыс. человек, сообщила представитель компании Sadales tikls Алина Козловска.

Больше всех от перебоев пострадали жители Екабпилсского, Баусского и Марупского края, передает Delfi со ссылкой на агентство LETA.

Указывается, что электроснабжение нарушается из-за деревьев, которые ломаются под тяжестью снега и повреждают линии электропередачи. Оперативные рабочие бригады компании уже устраняют повреждения.

В Sadales tikls призывают быть внимательными, находясь вблизи линий электропередачи.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как страны Прибалтики переругались из-за российского электричества.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Загитова отказалась от выступлений на турнирах до конца года

09.07 / Зеленский обвинил в проблемах Украины високосный год

15.08 / Названо условие для обращения Белоруссии в ОДКБ

10.01 / Тюнеры модифицировали кроссовер Porsche Cayenne Turbo S 2006 года

23.12 / Повстанцы в ЦАР разбили российских наемников и захватили город

03.07 / Финансирование Довженко-Центра восстановлено – Ткаченко

26.10 / В Киеве Кличко набрал 50,2%, его партия УДАР – 22% – экзит-полл Института развития общества

31.07 / Первые партии «Спутника V» произвели в Узбекистане

28.06 / Эфиопия объявила о прекращении огня после восьмимесячной войны в регионе Тыграй

18.09 / Польша и Литва готовятся к длительному спору о границах с Беларусью – Моравецкий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика