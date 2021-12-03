Латвийцы столкнулись с перебоями в электроснабжении
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Из-за сильных снегопадов на части территории Латвии зафиксированы повреждения электросети, перебои в электроснабжении произошли у 3 тыс. человек, сообщила представитель компании Sadales tikls Алина Козловска.
Больше всех от перебоев пострадали жители Екабпилсского, Баусского и Марупского края, передает Delfi со ссылкой на агентство LETA.
Указывается, что электроснабжение нарушается из-за деревьев, которые ломаются под тяжестью снега и повреждают линии электропередачи. Оперативные рабочие бригады компании уже устраняют повреждения.
В Sadales tikls призывают быть внимательными, находясь вблизи линий электропередачи.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как страны Прибалтики переругались из-за российского электричества.
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