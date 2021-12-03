 

Инициатор проекта «Культурный код» разработал паттерн для Российского Красного Креста

03.12.2021, 12:48, Новости дня
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Художник, инициатор проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин разработал дизайн-макет – универсальную граффити-концепцию – стенда Российского Красного Креста. В своей работе он постарался отобразить принципы Российского Красного Креста: универсальность, единство, независимость.

Левочкин разработал дизайн-макет специально для международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Коллаборация проектов позволила создать творческий продукт, который организация сможет регулярно использовать в своей работе, в оформлении сувенирной продукции, аудиовизуальных и печатных материалов. В своей работе Дмитрий объединил его личную философию, как художника, работающего с оптической графикой, и основные принципы мирового движения Красного Креста, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Деятельность Российского Красного Креста охватывает практически все направления оказания помощи и поддержки нуждающимся – от популяризации донорства крови и костного мозга до оказания гумпомощи в зонах боевых действий и ЧС. Об этом важно говорить, важно транслировать лучшие практики, вдохновлять еще больше людей присоединяться к добровольческому движению. В том числе с помощью искусства. Такая поддержка важна, прежде всего, самим волонтерам, всем, кто неравнодушен к чужой беде», – отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Центральным элементом изображения выступает традиционный красный крест, ассоциирующийся как с самой организацией, так и с медициной в целом.

«Организация «Российский Красный Крест» выполняет важную миссию сохранения жизни и здоровья людей, оказавшихся в сложной ситуации. Наше сотрудничество в рамках Форума #МЫВМЕСТЕ – не просто коллаборация, а настоящим символ единства и взаимопомощи. Вместе мы создали авторский паттерн, отражающий самые главные ценности организации и демонстрирующий мои внутренние убеждения касательно искусства. На протяжении Форума все гости стенда «Российского Красного Креста» смогут увидеть нашу работу, и я уверен, каждый разглядит в ней свой смысл», – поделился Левочкин.

Напомним, в 2020 году в своем творчестве, инициатор проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин уже поддерживал медицинских работников. Художник создал тематическое граффити Victim в Одинцово в честь Международного дня медицинской сестры.



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