 

Томленый кролик в вине с горчицей. Рецепт от Ярославского

03.12.2021, 12:40, Новости дня
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Ингредиенты: 4 ножки кролика (или один целый), две большие луковицы, 100 г белого сухого вина, масло для жарки, соль, перец, чабрец и розмарин, 1 ст. л. муки, 1 ст. л. сливочного масла, 1, 5 ст. л. зерновой горчицы.

Мясо нужно промыть, просушить, обжарить на масле с двух сторон. Обжарить нарезанный лук. Добавить белое вино, довести до кипения и варить две – три минуты. Добавить мясо, соль, перец, травы и немного питьевой воды. Накрыть крышкой и томить на медленном огне 2–2,5 часа, периодически переворачивая мясо.

“Чем медленнее огонь – тем лучше, чем больше томим – тем вкуснее кролик”, – заявил Ярославский.

Когда мясо станет нежным, вынуть его, выложить на сито, пропустить через него весь лук.

Эксперт также предложил сделать соус: смешать муку, подсолнечное масло и бульон с луком. В этой массе нужно протушить кролика еще минут 10–15.

Подавать это мясо Ярославский посоветовал с картофельным пюре, по желанию добавить сметану, грибы, чернослив, но не все вместе. Тушеного кролика он предложил использовать при приготовлении пасты или лазаньи.

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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