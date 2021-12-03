 

“Был зависим от нее. Просил деньги”. Победитель “Танцев со звездами” Макс Леонов заявил, что год изменял жене с партнершей по танцам

03.12.2021, 12:40, Новости дня
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По словам Леонова, это произошло четыре или пять лет назад,

“Мы чуть не разошлись. Из-за меня. Было самое страшное, чего боятся все. Измена. Это было. И это было с моей партнершей, с которой танцевал. Это мой “бок”, очень серьезный, я это признаю”, – заявил Леонов.

Он отметил, что зависел от партнерши финансово.

“Танцуя в паре, я был зависим от нее, потому что я в этой студии работал – у нас была договоренность, что они наперед платят за меня за танцевальные сборы, поездки, соревнования, а я потом отрабатываю с детьми. По мере того, как отрабатывал, просил деньги на то, чтобы жить. Зависимость была – кто я такой здесь, в Киеве, и кто они. На тот момент они были авторитетом в силу того, что они местные и в танцевальной сфере играют не последнюю роль”, – рассказал он.

Леонов заявил, что партнерша вскоре сообщила его жене об измене, прикрепив фото, но жена его простила.

“Она решила, что нужно дать мне возможность понять, кто я есть на самом деле”, – заявил Леонов. Имени партнерши он не назвал.

Контекст:

Леонов родился в Запорожье в 1990 году. В девять лет начал заниматься бальными танцами.

Танцор стал известным благодаря шоу “Танцы со звездами”, в котором в разное время принимал участие в паре с ведущей Машей Ефросининой, актрисой студии “Квартал 95” Еленой Кравец, певицами Сантой Димопулос и Евгений Власовой. Вместе с Димопулос Леонов в 2020 года занял на проекте первое место.

С гражданской женой Юлией Леонов состоит в отношениях девять лет. Детей у них нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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