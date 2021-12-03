В среднесрочном прогнозе на полтора-два года цены на железную руду будут снижаться – “Укрметаллургпром”

“Сейчас рынки охлаждаются, спекулятивный спрос уменьшился, и цены уже упали. В среднесрочном прогнозе на полтора-два года вперед цены будут снижаться, – сказал эксперт. – Спрос на металлопродукцию уменьшается, кроме того происходит сдвиг в сторону электрометаллургического производства и главное – увеличиваются мощности по производству сырья. Основные игроки – Австралия, Бразилия, Южная Африка – наращивают объемы производства, инвестируют в новые карьеры, а поскольку предложение растет быстрее, чем спрос, то это приводит к тому, что цены падают. А так как у глобальных игроков запас по себестоимости довольно большой, то вполне возможно, что цены будут еще проседать вниз”.

Глава “Укрметаллургпрома” подчеркнул, что за последние 15 лет доля рынка у основных поставщиков выросла с 65% до 75%.

“Такая концентрация глобальных игроков приводит к тому, что с рынка уходят менее эффективные производители. Учитывая особенности залегания и содержания железа в украинских рудах (до 30% по сравнению с более чем 60% в Австралии и Бразилии) мы можем подойти к тому, что оставаться в конкурентной борьбе будет все сложнее. Поэтому здесь идет счет на каждый доллар в себестоимости”, – отметил Каленков.

Принятый парламентом законопроект №5600 в этих обстоятельствах негативно повлияет на отрасль, при том, что многие страны привязывают размер ренты к индексу цен, заявил он.

“Но другое дело, что во всех странах существует привязка к локальному производителю, то есть корректировка на стоимость логистики. И когда данное предложение рассматривали в комитете, идея была поддержана. Но потом по взмаху руки Арахамии по совершенно непонятным причинам это все отбили прямо в сессионном зале”, – сказал Каленков.

По его словам, в большинстве стран принята “плоская” ставка на уровне 3,5%, а в Украине она прогрессирующая до 10%. В то же время рост ренты сокращает возможность бизнеса инвестировать в развитие производства, подчеркнул он.

“А сегодня по всему миру в горнорудном и металлургическом бизнесе идет гонка инвестиций – предприятия должны инвестировать сейчас, чтобы пережить существенное охлаждение рынков и падение цен. А поскольку украинское государство вымывает деньги из реального сектора, то бизнес останется недофинансированным и это приведет к снижению нашей конкурентоспособности”, – заявил руководитель объединения.

Контекст:

Законопроект №5600 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые “касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса”. По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

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