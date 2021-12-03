В России создали лекарство против тревожности после коронавируса

Компания Национальной технологической инициативы “Авинейро” представила препарат для борьбы с тревожными расстройствами. Лекарство получило название “Авиандр”.

Создатели лекарства обратили внимание, что тревожные расстройства являются одним из самых распространенных последствий коронавирусной инфекции COVID-19.Медицинский директор компании Елена Якубова отметила, что препарат призван, в первую очередь – помочь людям с постковидными осложнениями, сообщает телеканал “360”.

По словам Якубовой, вещество воздействует на ряд рецепторов в мозге, оказывает успокаивающий и антидепрессивный эффекты, а также способствует улучшению когнитивных способностей, передает телеканал “Царьград”.