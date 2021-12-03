Парень из обычного пушистого пса сделал жирафа, чем вызвал бурную реакцию в интернете

Опытного собачьего парикмахера, который сделает красивую и правильную стрижку, найти также сложно, как и талантливого стилиста, делающего прически людям. Настоящий грумер способен распутать самые большие колтуны, и сделать из лохматого пса настоящего красавца.

Американец Габриэль Фейтоза не первый год занимается стрижкой домашних животных, и благодаря навыкам, креативности и безмерной фантазии, он умеет не просто стричь, а делать собачек визуально похожими на диких животных.

С самого детства парень очень любил собак, причем его чувства распространялись на дворовых и домашних животных. Он подкармливал из, играл, помогал справиться с неприятностями. Детское увлечение не ушло со временем, и парень навсегда связал с себя с животными, выбрав профессию грумера. После обучения он быстро нашел место работы и наработал базу постоянных клиентов.

Вдохновляют грумера на создание креативных образов эмодзи, а также герои видеоигр. Зачастую его посетители не могут решить, какую бы стрижку хотели видеть на питомце, и тогда мастер дает волю фантазии и придумывает прическу.

Парикмахер снимает свои работы на камеру и выкладывает видео в Тик Ток. Одним из самых просматриваемых роликов стал тот, где собачку по кличке Купер он превратил в жирафа. Забавный образ идеально подходит псу, однако не все зрители оценили творческий креатив мужчины.

«Мне очень нравится этот домашний жирафик»

«Пес явно такого не ожидал, но по нему видно, что он доволен преображением»

«Зачем это собаке? Пес будет слизывать краску с шерсти»

«Краска для собаки безопасна, так что не стоит переживать»

«Этот новый имидж мне очень нравится»